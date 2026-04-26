Masters 1000 Madrid 2026: Musetti agli ottavi, Griekspoor ko in due set

Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il carrarino, semifinalista dell’edizione 2025, doma in due set Tallon Griekspoor (n.33 ATP) con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti di gioco. Tanta solidità, i soliti sprazzi di grande tennis e qualche calo di tensione per l’azzurro – seguito in Spagna da José Perlas – che bissa il successo ottenuto al secondo turno contro Hubert Hurkacz. “Ho disputato un match solido e ho giocato un ottimo tennis, sono sempre rimasto lucido senza innervosirmi. Ho avuto qualche piccolo calo di tensione e in contemporanea Tallon (Griekspoor ndr.) ha giocato un bel tennis, sapevo sarebbe stato difficile da affrontare anche su terra”, le sue parole nell’intervista in campo.

Dopo le sconfitte all’esordio nei Masters 1000 di Indian Wells (vs Fucsovics) e Monte-Carlo (vs Vacherot), Musetti torna a vincere partite consecutive dopo quasi tre mesi: l’ultima volta con più di una vittoria in un main draw ATP risaliva all’Australian Open, torneo dove il numero 9 del mondo si è fermato ai quarti a causa dell’infortunio all’adduttore che lo ha tenuto fuori fino a marzo. Avanza agli ottavi la sesta forza del seeding, che si giocherà un posto nei quarti con Jiri Lehecka. Bene anche il ceco, testa di serie numero 11, autore di una prestazione convincente (6-4 6-2) contro lo statunitense Alex Michelsen.

MUSETTI-LEHECKA: I PRECEDENTI

Sarà il quarto confronto tra Musetti e Lehecka. L’ultimo incontro – nonché l’unico su terra – l’ha vinto l’azzurro (Masters 1000 Monte-Carlo 2025), mentre il ceco si è imposto nei due precedenti su cemento (ATP 500 Rotterdam 2022, Masters 1000 Miami 2023). Sulla terra sarebbe nettamente favorito l’azzurro, mentre sul duro Lehecka sarebbe avvantaggiato. Le condizioni miste di Madrid fanno presagire una partita equilibrata, con la varietà tennistica del toscano che potrebbe fare la differenza alla distanza.

LA PARTITA

Buon avvio di primo set in risposta di Musetti, che porta subito ai vantaggi Griekspoor sul suo servizio e – sfruttando un doppio fallo dell’olandese – conquista un prezioso break in apertura. Il parziale viaggia abbastanza spedito sui binari dell’azzurro, che accusa un passaggio a vuoto nell’ottavo gioco. Un paio di buone iniziative di Griekspoor e un doppio fallo aprono la strada del 4-4 all’olandese che, alla prima chance di break, riporta il set on serve. Arriva immediata la reazione di Musetti: il toscano approfitta di un game con poche prime di Griekspoor per salire sul 5-4 e chiudere il primo set 6-4 in 42 minuti.

Nel secondo set il match prosegue abbastanza rapidamente e con pochi scambi prolungati. Griekspoor prova ad accorciare ulteriormente il gioco con tante discese a rete ma, con due serve and volley sciagurati, offre palla break e concede break da 30-0 nel terzo game. Musetti conferma il break con solidità e allunga sul 3-1. Qualche sbavatura a centro set per il toscano, che offre due palle break a Griekspoor nel sesto game, ma le cancella con uno scambio in progressione un ace al centro. Ai vantaggi un approccio a rete troppo morbido e un doppio fallo consegnano il 3-3 all’olandese. Due turni di battuta rapidi per parte e si arriva in un amen sul 5-5, dove Griekspoor viene abbandonato dal servizio e si espone a due palle break. Musetti è freddo, sale 6-5 e chiude 7-5 in 58 minuti evitando un insidioso tie-break.