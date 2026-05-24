Roland Garros 2026, Davidovich Fokina: “Non mi aspettavo questo caldo, ho pensato di ritirarmi”

Ѐ stata una vera e propria battaglia quella avvenuta sul Campo 14 tra Alejandro Davidovich Fokina e Damir Dzumhur. A spuntarla è stato lo spagnolo, autore di una rimonta fantastica per superare il primo turno al Roland Garros 2026: 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3 il punteggio in 4 ore e 5 minuti di gioco. In conferenza stampa, la testa di serie numero 21 ha analizzato la partita, sottolineando le difficoltà avute a gestire il caldo torrido. “Ѐ stato un match molto duro, non mi aspettavo potesse fare così caldo oggi. Con queste temperature soffro molto, fin dall’inizio non mi sono sentito bene. A metà partita ho dovuto cambiare il piano gara, fisicamente ero in difficoltà. Ho pensato di abbandonare ad un certo punto, ma poi ho deciso di continuare e di non mollare. Sono contento sia finita nel migliore dei modi. Adesso ho due giorni per riposarmi e recuperare al 100%”.

Lo spagnolo, reduce dall’uscita agli ottavi di finale nell’ATP 500 di Amburgo contro Alex de Minaur, ha parlato delle difficoltà avute nell’adattarsi alle condizioni di Parigi, completamente diverse rispetto a quelle trovate in Germania. “Ad Amburgo facevano 10 gradi. Non ho avuto la possibilità di adattarmi alle condizioni di Parigi. Qui fa molto più caldo e, contro un giocatore così solido come Dzumhur, è stato molto difficile. Non mi sentivo bene, ma l’ho accettato e ho continuato a spingere”.