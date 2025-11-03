ESCLUSIVA – Lorenzo Musetti aggiungerà un top coach da affiancare a Tartarini

Nell’angolo di Lorenzo Musetti, al fianco di Simone Tartarini, arriverà un top coach a rinfoltire il team. Secondo quando raccolto da SpazioTennis.com, l’azzurro ha scelto di integrare un allenatore d’alto livello per cercare un ulteriore salto di qualità nel 2026. Musetti è impegnato questa settimana ad Atene alla ricerca di una qualificazione (al fotofinish) per le ATP Finals, che arriverebbe solamente in caso di vittoria del torneo. Lorenzo sarà comunque, eventualmente, al nono posto della Race e dunque prima riserva a Torino. La settimana successiva sarà impegnato a Bologna per le Davis Cup Finals, ultimo evento di una stagione lunga, faticosa ma anche e soprattutto dalle grandi soddisfazioni.