Il record di Evert nel mirino: Swiatek non perde un primo turno Slam dal 2019

La statistica che emerge dopo i primi turni di Wimbledon 2026 racconta quanto Iga Swiatek sia già entrata nella storia del tennis, e quanto potrebbe ancora scriverne. La polacca, grazie al successo in tre set su Taylor Townsend, è attualmente a 27 vittorie consecutive nei primi turni degli Slam, una striscia che dura ininterrottamente dal 2019 — quando, appena diciassettenne, perse al primo turno proprio a Wimbledon contro Donna Vekic.

Il record assoluto nell’Era Open appartiene a Chris Evert, che collezionò 56 vittorie consecutive nei match d’esordio nei Major, in una striscia iniziata agli US Open 1971 e conclusasi agli US Open 1989. Dietro di lei Martina Navratilova con 51, Serena Williams con 46 e Monica Seles con 39.

Swiatek, a 25 anni, è a 27, ha tutto il tempo per avvicinarsi e, chissà, forse anche superare queste leggende.