Alcaraz spettatore speciale: in tribuna per il fratello Jaime a Madrid (VIDEO)

Non solo campo e risultati al Masters 1000 di Madrid 2026. Alla Caja Mágica si è visto anche Carlos Alcaraz, ma in una veste decisamente diversa dal solito. Lo spagnolo, infatti, è presente nel torneo non da protagonista in campo, bensì come spettatore d’eccezione per sostenere il fratello minore Jaime, impegnato nel torneo Under 16 che si disputa parallelamente all’evento principale.

Approfittando di questo periodo lontano dal tennis giocato, Alcaraz ha scelto di restare vicino alla famiglia e vivere da vicino l’esperienza del fratello. Tra un autografo e qualche foto con i tifosi presenti alla Caja Mágica, il numero uno spagnolo si è poi accomodato nel box per seguire da vicino il match di Jaime, offrendo supporto e presenza.