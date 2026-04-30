Masters 1000 Madrid 2026: cosa aspettarsi dalla semifinale Sinner-Fils

La cavalcata di Jannik Sinner al quinto trionfo consecutivo per quanto riguarda i Masters 1000 prosegue spedita. Il numero 1 del mondo ha sconfitto il prodigio spagnolo Rafael Jodar ai quarti di finale per 6-2 7-6(0) con una prestazione complicata, riuscendo ad alzare il livello nei momenti cruciali del match: 7 palle break salvate su 7. Il prossimo avversario dell’altoatesino sarà il francese Arthur Fils, reduce dal successo per 6-3 6-4 ai danni del numero 14 del mondo Jiri Lehecka.

L’unico precedente tra i due risale al 2023 quando al penultimo atto dell’ATP 250 di Montpellier l’azzurro prevalse sul padrone di casa con il punteggio di 7-5 6-2, prima di alzare il titolo sul cemento indoor francese.

Sinner-Fils, che momento!

Sinner arriva a questa semifinale in uno dei periodi migliori della sua carriera. L’azzurro ha una striscia aperta di 26 vittorie consecutive nei Masters 1000, cominciata a Parigi 2025, e in stagione è imbattuto dall’ATP 500 di Doha (sconfitta ai quarti contro Mensik), per un totale di 21 successi di fila. Nella capitale spagnola, Jannik ha raggiunto la 17esima semifinale 1000 della carriera.

Dall’altra parte della rete, l’altoatesino troverà un Fils in forma smagliante (9 vittorie consecutive), pronto a porre fine al regno azzurro nei Masters 1000. Il numero 25 del mondo aveva saltato la seconda parte della scorsa stagione a causa di una frattura da stress alla schiena rimediata al Roland Garros. Nel 2026 il francese sta disputando una stagione di altissimo livello: finale nel 500 di Doha, quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells, semifinale al ‘1000’ di Miami – la prima della sua carriera a livello 1000 – e il trionfo nell’ATP 500 di Barcellona. Attualmente occupa anche la quinta posizione nella Race verso le ATP Finals.

L’incognita fisica

Da tenere d’occhio la tenuta fisica di entrambi. Per quanto riguarda Jannik, arrivare in fondo a tutti i Masters 1000 disputati fin qui comporta uno stress fisico e mentale da non sottovalutare. Dopo Madrid, inoltre, lo attendono due appuntamenti fondamentali: gli Internazionali d’Italia, davanti al suo pubblico, e il Roland Garros, obiettivo principale per il quattro volte campione Slam, ancora a caccia del primo titolo a Parigi dopo la storica finale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz.

Discorso simile anche per Fils. Il numero 25 del mondo è tornato ad alto livello in questo 2026 dopo il già citato infortunio alla schiena. Il francese basa il suo gioco su grande potenza e aggressività e, per reggere il confronto con questo Sinner, avrà bisogno di essere al massimo dal punto di vista fisico.

Sinner favorito

Ѐ difficile dire che l’azzurro non sia il favorito in questo match. Dal punto di vista motivazionale c’è poco da dire: in caso di trionfo nel Mutua Madrid Open, Sinner diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi e il primo a portarsi a casa i primi 4 tornei 1000 della stagione. Dall’altro lato, per il francese sarebbe la vittoria più prestigiosa della sua carriera e, soprattutto, raggiungerebbe la prima finale in carriera in un Masters 1000.

Non c’è altro da aggiungere. Il 1° maggio, sul Manolo Santana, una sfida imperdibile. Jannik Sinner a caccia di una finale storica, Arthur Fils per una vittoria che lo catapulterebbe tra i papabili a ricoprire il ruolo di terzo incomodo nella rivalità tra l’altoatesino e il 7 volte vincitore Slam Alcaraz.