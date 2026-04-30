Masters 1000 Madrid 2026, Fils da record: è il terzo giocatore con più successi nei 1000 in stagione

Con il successo in due set (6-3 6-4) su Jiri Lehecka, Arthur Fils non ha solamente staccato il pass per la semifinale al Masters 1000 di Madrid 2026, ma è anche riuscito ad approdare su uno speciale podio. Nei Masters del 2026, il francese è il terzo giocatore per partite vinte, ben 11, con diversi ottimi risultati solamente in tre tornei: quarti a Indian Wells, semifinale a Miami (proprio come nella capitale iberica) e bisogna considerare poi, il forfait nel Principato.

I due che occupano le prime due posizioni non possono che essere Jannik Sinner — primo con 21 vittorie — e Alexander Zverev, secondo a 14. Stupisce, invece, la posizione di Carlos Alcaraz, ancora a caccia di un titolo 1000 in stagione. Attualmente il murciano è fermo a 9 successi, che rimarranno tali almeno fino al secondo swing sul cemento in estate, vista la sua cancellazione per infortunio al polso anche dagli Internazionali d’Italia.

Per il 21enne di Bondoufle ci sarà quindi occasione, nella semifinale sul Manolo Santana, proprio a un passo dalla finale, di confrontarsi contro chi guida la classifica delle vittorie nei Masters nel 2026: Jannik Sinner. Tra i due, solamente un match giocato sul campo, vinto dall’altoatesino nel lontano 2023. Chissà se sarà proprio Fils a porre fine al regno azzurro nei 1000.