Tabellone ATP 250 Stoccarda 2026: tutti gli accoppiamenti, Bellucci per ritrovare continuità

Inizia la stagione su erba con l’ATP 250 di Stoccarda 2026, torneo che ha spesso detto bene ai colori azzurri con tre finali e due vittorie di Matteo Berrettini dal 2019 in poi. Per l’edizione 2026 l’unico italiano presente in tabellone è Mattia Bellucci che esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 7. Sarà Ben Shelton a guidare il seeding, presenti anche Taylor Fritz, Alexander Bublik e Jiri Lehecka. Al primo turno ci sarà anche un interessantissimo match tra Corentin Moutet e Nick Kyrgios, con l’australiano che torna a giocare un match ufficiale in singolare dallo scorso 6 gennaio. Ecco il tabellone completo.

PARTE ALTA

Shelton (1)

Bye

Bautista Agut

Giron

Halys

Q

Kyrgios (WC)

Moutet (8)

Lehecka (4)

Bye

Dedura-Palomero (WC)

Duckworth

Gentzsch (WC)

Hijikata

Altmaier

Tiafoe (6)

PARTE BASSA

Paul (5)

Mpetshi Perricard

Q

Marozsan

Struff

Q

Bye

Bublik (3)

Davidovich Fokina (7)

Bellucci

Hanfmann

Kovacevic

Q

Landaluce

Bye

Fritz (2)