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Tabellone ATP 250 Stoccarda 2026: tutti gli accoppiamenti, Bellucci per ritrovare continuità

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Mattia Bellucci nel 2025
Mattia Bellucci - Foto PSNEWZ/SIPA

Inizia la stagione su erba con l’ATP 250 di Stoccarda 2026, torneo che ha spesso detto bene ai colori azzurri con tre finali e due vittorie di Matteo Berrettini dal 2019 in poi. Per l’edizione 2026 l’unico italiano presente in tabellone è Mattia Bellucci che esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 7. Sarà Ben Shelton a guidare il seeding, presenti anche Taylor Fritz, Alexander Bublik e Jiri Lehecka. Al primo turno ci sarà anche un interessantissimo match tra Corentin Moutet e Nick Kyrgios, con l’australiano che torna a giocare un match ufficiale in singolare dallo scorso 6 gennaio. Ecco il tabellone completo.

PARTE ALTA

Shelton (1)
Bye

Bautista Agut
Giron

Halys
Q

Kyrgios (WC)
Moutet (8)

Lehecka (4)
Bye

Dedura-Palomero (WC)
Duckworth

Gentzsch (WC)
Hijikata

Altmaier
Tiafoe (6)

 

PARTE BASSA

Paul (5)
Mpetshi Perricard

Q
Marozsan

Struff
Q

Bye
Bublik (3)

Davidovich Fokina (7)
Bellucci

Hanfmann
Kovacevic

Q
Landaluce

Bye
Fritz (2)

 

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