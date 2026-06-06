Tabellone ATP 250 Stoccarda 2026: tutti gli accoppiamenti, Bellucci per ritrovare continuità

Inizia la stagione su erba con l’ATP 250 di Stoccarda 2026, torneo che ha spesso detto bene ai colori azzurri con tre finali e due vittorie di Matteo Berrettini dal 2019 in poi. Per l’edizione 2026 l’unico italiano presente in tabellone è Mattia Bellucci che esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 7. Sarà Ben Shelton a guidare il seeding, presenti anche Taylor Fritz, Alexander Bublik e Jiri Lehecka. Al primo turno ci sarà anche un interessantissimo match tra Corentin Moutet e Nick Kyrgios, con l’australiano che torna a giocare un match ufficiale in singolare dallo scorso 6 gennaio. Ecco il tabellone completo.
PARTE ALTA
Shelton (1)
Bye
Bautista Agut
Giron
Halys
Q
Kyrgios (WC)
Moutet (8)
Lehecka (4)
Bye
Dedura-Palomero (WC)
Duckworth
Gentzsch (WC)
Hijikata
Altmaier
Tiafoe (6)
PARTE BASSA
Paul (5)
Mpetshi Perricard
Q
Marozsan
Struff
Q
Bye
Bublik (3)
Davidovich Fokina (7)
Bellucci
Hanfmann
Kovacevic
Q
Landaluce
Bye
Fritz (2)