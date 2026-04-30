Masters 1000 Madrid 2026, Fils: “Critiche? Ho smesso di darci peso. Con Sinner sarà una grande battaglia”

“Non sono contento quando qualcuno mi batte. Quindi, quando torno in campo contro lo stesso avversario, provo a essere il migliore possibile e a prendermi la rivincita. Oggi ci sono riuscito, a volte non ci riesco, ma fa parte del gioco. Almeno ho una motivazione in più”. La vendetta è un piatto che va servito freddo. E così Arthur Fils è riuscito a redimersi dopo la semifinale a Miami, battendo questa volta Jiri Lehecka in due netti set (6-3 6-4) nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Per il francese si tratta della seconda semifinale a livello 1000 della carriera e della stagione. Il classe 2004 va a caccia del suo primo approdo in un atto decisivo di un Masters, ma per arrivarci, c’è una montagna da scalare. La sfida con Jannik Sinner, al secondo testa a testa fra i due, si preannuncia bollente.

Dopo il match con il ceco, in zona mista, il transalpino ha messo in luce la sua ferrea concentrazione durante le concitate giornate di torneo: “Critiche e commenti negativi, ho smesso di guardarli. Da allora mi sento molto bene senza tutto questo, quindi continuo così. Se inizi a guardare certe cose, la testa va ovunque. Cerco solo di non farlo e di restare concentrato. Ho ancora da giocare qui a Madrid, poi c’è Roma, poi altra preparazione e forse il Roland Garros”.

E non hapoi dimenticato di evidenziare la sua soddisfazione per il match vinto con Lehecka: “Sono entrato in campo e mi sono detto: “Cercherò di restare concentrato nel mio primo turno di servizio, perché altrimenti, se mi faccio breakkare, può finire in fretta”. Alla fine ho iniziato molto bene, quindi sono molto contento della prestazione. Ho chiuso bene il match. L’ultimo game è stato un po’ più tirato, ma nel complesso molto bene”.

E in vista della sfida con Sinner, il francese si è detto pronto: “Io non ho perso una partita sulla terra battuta. Lui non perde una partita sulla terra e sul cemento da tanto tempo. Quindi penso che sarà davvero una bella sfida. Lui ha molta fiducia, io ho molta fiducia. Spero venga fuori una grande battaglia e non vedo l’ora di giocare”.