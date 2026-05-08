AtpInternazionali BNL d'ItaliaWta

Internazionali d’Italia 2026: match interrotti per pioggia – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Redazione
By Redazione
2 Min Read
Foro Italico - Foto Ray Giubilo
Sono stati interrotti alcuni match agli Internazionali d’Italia per pioggia. Interrotte le partite di secondo turno del Main Draw maschile e femminile.
Seguiranno aggiornamenti
AGGIORNAMENTO 15.30 – Si ripartirà fra pochi minuti su tutti i campi
AGGIORNAMENTO 15.25 – Zverev e Arnaldi nel tunnel del Centrale, che è quasi completamente scoperto
AGGIORNAMENTO 15.20 – Pioggia molto leggera sul Foro Italico, con il cielo che si è decisamente schiarito
AGGIORNAMENTO 15.15 – Gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il Centrale e la BNP Paribas Arena
AGGIORNAMENTO 15.00 – Coperti tutti i campi
AGGIORNAMENTO 14.50 – Le previsioni danno pioggia fino alle 17.00, con una potenziale finestra 16-16.30. In serata non è prevista pioggia
AGGIORNAMENTO 14.45 – Gioco fermo fino alle 15.3o
AGGIORNAMENTO 14.40 – Zverev e Altmaier erano nel tunnel del Centrale, ma stanno tornando negli spogliatoi
AGGIORNAMENTO 14.38 – L’intensità della pioggia aumenta
AGGIORNAMENTO 14.27 – Gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il Centrale
AGGIORNAMENTO 14.25 – Leggermente diminuita l’intensità della pioggia, la BNP Paribas al momento non è stata coperta
AGGIORNAMENTO 14.18 – Non ci sono indicazioni per un’eventuale ripresa del gioco
AGGIORNAMENTO 14.13 – Pioggia forte sul Foro Italico
AGGIORNAMENTO 14.11 – Iniziano le manovre di copertura del campo centrale
AGGIORNAMENTO 14.05 – La pioggia inizia a scendere, interrotta Ruud vs Svajda
PARTITE INTERROTTE
Ruud-Svajda sul 6-1 3-2 per Ruud
Lehecka-Struff 7-6(4) 4-3 per Lehecka
Kovacevic-Van de Zandschulp sul 2-6 4-1 per Kovacevic
Potapova-Muchova sul 6-3 1-0 per Potapova
Keys-Stearns sul 3-3
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS