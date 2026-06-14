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Qualificazioni ATP 500 Halle 2026: Sonego manca l’accesso al main draw, Basilashvili passa in due set

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France

Ancora una delusione per Lorenzo Sonego. L’azzurro viene sconfitto con un doppio 6-4 nell’ultimo turno di qualificazioni dell’ATP 500 di Halle da Nikoloz Basilashvili e rimanda l’appuntamento al main draw di un torneo su erba in questa stagione. Il primo parziale si decide nel settimo game, dove vengono concesse le uniche palle break del set, a favore del georgiano, che le sfrutta. Da quel momento in poi è un monologo del numero 118 del ranking, che gestisce abilmente il proseguo della gara. Dopo le cinque sconfitte consecutive a cavallo tra aprile e maggio, per Sonego era arrivata la vittoria nel primo turno del Roland Garros, al quinto set contro il numero 232 della classifica ATP Pierre-Hugues Herbert, che sembrava averlo riacceso. É evidente, invece, come ci siano ancora diversi aspetti da registrare e migliorare in vista di Wimbledon.

 

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