Qualificazioni ATP 500 Halle 2026: Sonego manca l’accesso al main draw, Basilashvili passa in due set

Ancora una delusione per Lorenzo Sonego. L’azzurro viene sconfitto con un doppio 6-4 nell’ultimo turno di qualificazioni dell’ATP 500 di Halle da Nikoloz Basilashvili e rimanda l’appuntamento al main draw di un torneo su erba in questa stagione. Il primo parziale si decide nel settimo game, dove vengono concesse le uniche palle break del set, a favore del georgiano, che le sfrutta. Da quel momento in poi è un monologo del numero 118 del ranking, che gestisce abilmente il proseguo della gara. Dopo le cinque sconfitte consecutive a cavallo tra aprile e maggio, per Sonego era arrivata la vittoria nel primo turno del Roland Garros, al quinto set contro il numero 232 della classifica ATP Pierre-Hugues Herbert, che sembrava averlo riacceso. É evidente, invece, come ci siano ancora diversi aspetti da registrare e migliorare in vista di Wimbledon.