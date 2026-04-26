Quando si gioca Musetti-Lehecka: data, orario e diretta tv ottavi di finale Masters 1000 Madrid 2026

Lorenzo Musetti contro Jiri Lehecka per un posto nei quarti di finale nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il carrarino, testa di serie numero 6, ha domato in due set (6-4 7-5) l’olandese Tallon Griekpoor. Prova convincente anche per il ceco, che ha dominato 6-4 6-2 lo statunitense Alex Michelsen. Sarà il quarto confronto tra Musetti e Lehecka. L’ultimo incontro – nonché l’unico su terra – l’ha vinto Musetti (Masters 1000 Monte-Carlo 2025), mentre il ceco si è imposto nei due precedenti su cemento (ATP 500 Rotterdam 2022, Masters 1000 Miami 2023).

QUANDO E A CHE ORA MUSETTI-LEHECKA

Il match tra Musetti e Lehecka andrà in scena martedì 28 aprile a orario e campo da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).