WTA 500 Queen’s 2026: Raducanu torna ai quarti di finale, sconfitta Cirstea

La numero 1 britannica Emma Raducanu raggiunge per la seconda volta consecutiva i quarti di finale del WTA 500 del Queen’s grazie al successo per 6-4 6-2 su Sorana Cirstea.
Si tratta di una vittoria di prestigio per la campionessa dello US Open 2021, che supera una numero 18 del mondo reduce dal quarto di finale al Roland Garros. Non male anche come avvicinamento a Wimbledon, Slam di casa dove Raducanu si annunciò al grande tennis, sempre nel 2021, raggiungendo i suoi primi ottavi di finale Slam in carriera.
Al prossimo turno si giocherà la semifinale contro la numero 78 della classifica mondiale Kamilla Rakhimova.