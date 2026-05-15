WTA 125 Parma 2026: Krejcikova è la prima finalista, Lombardini e Urgesi in finale nel doppio

Barbora Krejcikova è la prima finalista del WTA 125 di Parma 2026. L’ex numero 2 del mondo ha sconfitto in semifinale Camila Osorio con il punteggio di 6-2 1-6 7-5 dopo 2 ore e 19 minuti. La trentenne tornerà in una finale WTA da Wimbledon 2024, quando sconfisse Jasmine Paolini. Non si sa ancora chi sarà l’avversaria di Krejcikova in finale poiché l’altra semifinale – tra Dayana Yastremska e Jessica Bouzas Maneiro – è stata interrotta a causa del maltempo sul punteggio di 6-5 per l’ucraina e terminerà nella mattinata di sabato 16 maggio. Per quanto riguarda il doppio, invece, in finale ci saranno Marta Lombardini e Federica Urgesi. Le azzurre hanno sconfitto Nicole Fossa Huergo e Zhibek Kulambayeva e contenderanno il titolo alle taiwanesi I-Hsuan Cho e Yi-Tsen Cho.

NUOVA MARATONA PER KREJCIKOVA

La ceca ha messo in scena la terza vittoria consecutiva al set decisivo, rimontando anche un break di svantaggio nel corso del terzo parziale. “Camila è una grande lottatrice, è stata esattamente la partita che mi aspettavo – ha detto Krejcikova -. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma il terzo set è stato di un livello molto elevato e avrebbe potuto premiare entrambe”. La finale di Parma avrà un sapore particolare per la nativa di Brno, come ammesso da lei stessa: “Gli ultimi mesi sono stati complicati, ho sofferto parecchio e arrivare a giocarmi il titolo qui è una bella sensazione”.