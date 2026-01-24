Australian Open 2026: Djokovic-Van de Zandschulp, medical timeout per il serbo

Medical timeout per Novak Djokovic nel corso della sfida contro Botic Van de Zandschulp, valida per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Infortunio alla caviglia destra per il 24 volte campione Slam che ha richiesto l’intervento del fisioterapista avanti di due set e sotto 2 game a 1 nel terzo parziale. Si teme un possibile ritiro.
AGGIORNAMENTO ORE 11:10– Djokovic torna regolarmente in campo.
AGGIORNAMENTO ORE 11:08 – Tutto aveva lasciato supporre che l’intervento del fisioterapista fosse per un problema alla caviglia destra giratasi leggermente pochi minuti prima tanto da causare la caduta di Djokovic, in realtà nei tre minuti di Medical timeout sono state trattate delle vesciche al piede.