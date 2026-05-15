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A che ora si gioca l’ultimo set di Sinner-Medvedev: data e diretta tv semifinali Internazionali d’Italia 2026

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Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026
Jannik Sinner - Foto FITP

Jannik Sinner e Daniil Medvedev torneranno in campo sabato 16 maggio nel secondo match (non prima delle 15.00) dalle 13.00 per terminare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Spostato di campo il match di doppio tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos, aprirà il programma alle 13.00 Bolelli/Vavassori contro Harrison/Skupski e a seguire Sinner-Medvedev.

IL PROGRAMMA COMPLETO

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