Wimbledon 2026: Sinner in allenamento con Fils (VIDEO)

Wimbledon 2026 è alle porte e Jannik Sinner è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sul verde dell’All England Club. Il numero 1 del mondo tornerà in campo direttamente all’esordio nei Championship, saltando ogni torneo di preparazione. Nel frattempo, ovviamente, ha iniziato l’allenamento su erba proprio sui verdi campi londinesi.

Sinner ha infatti svolto una sessione di pratica congiunta con Arthur Fils. Il transalpino ha giocato la sua ultima partita agli Internazionali d’Italia 2026, dove si è ritirato per infortunio. Anche per lui il rientro è previsto direttamente per il debutto nel terzo Slam dell’anno.