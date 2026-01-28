Australian Open 2026: Rybakina supera Swiatek e vola in semifinale

Elena Rybakina si qualifica per le semifinali dell’Australian Open 2026. La tennista kazaka supera per la sesta volta in dodici scontri diretti totali la numero 2 del mondo Iga Swiatek col punteggio di 7-5 6-1 in poco più di un’ora e trenta minuti di gioco. Un match in cui a far la differenza sono stati principalmente il numero di vincenti e ace messi a segno dalle due giocatrici: ben 26 per la numero 5 del mondo (con 11 ace), solo 10 (con 3 ace) per la giocatrice polacca. Nel penultimo atto del torneo, Rybakina affronterà la vincente del derby a stelle e strisce tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

RYBAKINA-SWIATEK: LA PARTITA

Nel primo set, break in apertura a favore di Swiatek. Replica immediata di Rybakina con il contro break ottenuto al terzo tentativo nel secondo gioco. Nel terzo game la 26enne kazaka risale da 0-40 e si porta sul 2-1. Entrambe le giocatrici registrano al meglio i rispettivi servizi e non concedono più alcuna palla break: 5-5 e il parziale si allunga. L’equilibrio si spezza definitivamente nel dodicesimo game con il break che consegna il primo set alla numero 5 del mondo.

Anche nel secondo parziale è Rybakina a partire meglio con il break a zero conquistato nel secondo game. La 24 enne polacca riesce a rimanere aggrappata al match sfruttando i turni di battuta ma deve nuovamente capitolare nel sesto gioco. La kazaka serve per il match e completa l’opera fissando il punteggio del set sul 6-1 in suo favore.