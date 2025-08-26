Us Open 2025, programma e ordine di gioco mercoledì 27 agosto: Bellucci-Alcaraz e Paolini di notte

Il programma della quarta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoldì 27 agosto agli US Open 2025. Purtroppo non grandi notizie per gli appassionati del Bel Paese, che dovranno fare le ore piccole per seguire gli azzurri e soprattutto dovranno utilizzare il doppio schermo. Sì, perché le partite di Mattia Bellucci contro Carlos Alcaraz e di Jasmine Paolini contro Iva Jovic sono entrambe previste per l’01:00 di notte rispettivamente su Arthur Ashe e Louis Armstrong. Anche la sfida di Luciano Darderi contro il tennista di casa Spizzirri è in programma nella tarda serata italiana. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 27 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

17:30

[7] Novak Djokovic (SRB) vs Zachary Svajda (USA)

Followed by

[4] Jessica Pegula (USA) vs Anna Blinkova

01:00

Mattia Bellucci (ITA) vs [2] Carlos Alcaraz (ESP)

Followed by

[1] Aryna Sabalenka vs Polina Kudermetova

Louis Armstrong Stadium

17:00

Emma Raducanu (GBR) vs Janice Tjen (INA)

Non prima delle 19:00

Lloyd Harris (RSA) vs [4] Taylor Fritz (USA)

01:00

Iva Jovic (USA) vs [7] Jasmine Paolini (ITA)

Followed by

[6] Ben Shelton (USA) vs Pablo Carreno Busta (ESP)

Grandstand

17:00

[10] Emma Navarro (USA) vs Caty McNally (USA)

Followed by

Joao Fonseca (BRA) vs [21] Tomas Machac (CZE)

Non prima delle 21:00

[17] Frances Tiafoe (USA) vs Martin Damm (USA)

Followed by

Anastasia Potapova vs [5] Mirra Andreeva

Stadium 17

17:00

Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Non prima delle 18:30

Raphael Collignon (BEL) vs [12] Casper Ruud (NOR)

Non prima delle 21:00

[9] Elena Rybakina (KAZ) vs Tereza Valentova (CZE)

Non prima delle 23:00

Jan-Lennard Struff (GER) vs [11] Holger Rune (DEN)

Court 5

17:00

[20] Jiri Lehecka (CZE) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Followed by

Cameron Norrie (GBR) vs Francisco Comesana (ARG)

Followed by

[19] Elise Mertens (BEL) vs Lulu Sun (NZL)

Court 7

17:00

Cristina Bucsa (ESP) vs Alexandra Eala (PHI)

Non prima delle 19:00

[16] Jakub Mensik (CZE) vs Ugo Blanchet (FRA)

Followed by

[32] McCartney Kessler (USA) vs Marketa Vondrousova (CZE)

Court 10

20:00

Arthur Rinderknech (FRA) vs [18] Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Followed by

[17] Liudmila Samsonova vs Priscilla Hon (AUS)

Court 11

1:00 PM

Benjamin Bonzi (FRA) vs Marcos Giron (USA)

Non prima delle 21:00

[25] Jelena Ostapenko (LAT) vs Taylor Townsend (USA)

Followed by

Jordan Thompson (AUS) vs Adrian Mannarino (FRA)

Court 12