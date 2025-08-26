Us Open 2025, programma e ordine di gioco mercoledì 27 agosto: Bellucci-Alcaraz e Paolini di notte

Il programma della quarta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoldì 27 agosto agli US Open 2025. Purtroppo non grandi notizie per gli appassionati del Bel Paese, che dovranno fare le ore piccole per seguire gli azzurri e soprattutto dovranno utilizzare il doppio schermo. Sì, perché le partite di Mattia Bellucci contro Carlos Alcaraz e di Jasmine Paolini contro Iva Jovic sono entrambe previste per l’01:00 di notte rispettivamente su Arthur Ashe e Louis Armstrong. Anche la sfida di Luciano Darderi contro il tennista di casa Spizzirri è in programma nella tarda serata italiana. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 27 AGOSTO
Arthur Ashe Stadium
-
17:30
[7] Novak Djokovic (SRB) vs Zachary Svajda (USA)
Followed by
[4] Jessica Pegula (USA) vs Anna Blinkova
-
01:00
Mattia Bellucci (ITA) vs [2] Carlos Alcaraz (ESP)
Followed by
[1] Aryna Sabalenka vs Polina Kudermetova
Louis Armstrong Stadium
-
17:00
Emma Raducanu (GBR) vs Janice Tjen (INA)
Non prima delle 19:00
Lloyd Harris (RSA) vs [4] Taylor Fritz (USA)
-
01:00
Iva Jovic (USA) vs [7] Jasmine Paolini (ITA)
Followed by
[6] Ben Shelton (USA) vs Pablo Carreno Busta (ESP)
Grandstand
-
17:00
[10] Emma Navarro (USA) vs Caty McNally (USA)
Followed by
Joao Fonseca (BRA) vs [21] Tomas Machac (CZE)
Non prima delle 21:00
[17] Frances Tiafoe (USA) vs Martin Damm (USA)
Followed by
Anastasia Potapova vs [5] Mirra Andreeva
Stadium 17
-
17:00
Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova
Non prima delle 18:30
Raphael Collignon (BEL) vs [12] Casper Ruud (NOR)
Non prima delle 21:00
[9] Elena Rybakina (KAZ) vs Tereza Valentova (CZE)
Non prima delle 23:00
Jan-Lennard Struff (GER) vs [11] Holger Rune (DEN)
Court 5
-
17:00
[20] Jiri Lehecka (CZE) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)
Followed by
Cameron Norrie (GBR) vs Francisco Comesana (ARG)
Followed by
[19] Elise Mertens (BEL) vs Lulu Sun (NZL)
Court 7
-
17:00
Cristina Bucsa (ESP) vs Alexandra Eala (PHI)
Non prima delle 19:00
[16] Jakub Mensik (CZE) vs Ugo Blanchet (FRA)
Followed by
[32] McCartney Kessler (USA) vs Marketa Vondrousova (CZE)
Court 10
-
20:00
Arthur Rinderknech (FRA) vs [18] Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
Followed by
[17] Liudmila Samsonova vs Priscilla Hon (AUS)
Court 11
-
1:00 PM
Benjamin Bonzi (FRA) vs Marcos Giron (USA)
Non prima delle 21:00
[25] Jelena Ostapenko (LAT) vs Taylor Townsend (USA)
Followed by
Jordan Thompson (AUS) vs Adrian Mannarino (FRA)
Court 12
-
17:00
[30] Brandon Nakashima (USA) vs Jerome Kym (SUI)
Non prima delle 19:00
Moyuka Uchijima (JPN) vs Barbora Krejcikova (CZE)
Followed by
[32] Luciano Darderi (ITA) vs Eliot Spizzirri (USA)
Followed by
Ann Li (USA) vs [16] Belinda Bencic (SUI)