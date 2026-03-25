Masters 1000 Miami 2026, Tiafoe pronto per la sfida con Sinner: i numeri e i precedenti

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, Frances Tiafoe ha sconfitto in tre set il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4 1-6 6-4 in poco meno di 2 ore di gioco. Lo statunitense accede così ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, torneo che gli sta regalando grandi soddisfazioni: il numero 20 del mondo, infatti, nel turno precedente è stato in grado di eliminare il campione in carica Jakub Mensik, in una battaglia durata quasi 3 ore per 7-6(4) 4-6 7-6(11).

In seguito alla vittoria con il francese, Tiafoe è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel per parlare del suo momento di forma e del duro lavoro che sta facendo fuori dal campo. “Mi sto affidando alla sofferenza. La cosa più importante per me è sentirmi a mio agio nell’essere a disagio. Ѐ questo che mi aiuta a essere presente, a superare i momenti difficili”.

La sfida con Sinner: i precedenti

Al prossimo turno, la testa di serie numero 19 del seeding affronterà il numero 2 del mondo Jannik Sinner, uscito indenne dalla sfida tutt’altro che semplice contro l’americano Alex Michelsen con il risultato di 7-5 7-6(4). In merito alla sfida con l’azzurro, il nativo di Hyattsville, sempre ai microfoni di Tennis Channel, ha detto: “Sono molto emozionato di affrontarlo. Non vedo l’ora, adoro questo tipo di sfide”.

I precedenti dicono 4-1 in favore dell’altoatesino. I due si sono scontrati l’ultima volta nell’atto finale del Masters 1000 di Cincinnati 2024, vinto da Sinner in due set. L’unica vittoria da parte di Tiafoe risale al 2021 quando in semifinale all’ATP 500 di Vienna lo statunitense vinse in tre set.

Il 2026 di Frances

Stagione altalenante fino a qui per l’ex numero 10 del mondo. Il suo 2026 comincia dall’ATP 250 di Brisbane dove si arrende a Daniil Medevedev. Nel primo Major dell’anno, all’Australian Open esce al terzo turno per mano del padrone di casa Alex de Minaur. In patria partecipa all’ATP 500 di Dallas, dove cede nel derby al secondo turno contro Korda e all’ATP 250 di Delray Beach, dove viene sconfitto ai quarti di finale dal connazionale Learner Tien in tre set.

Il miglior risultato del suo 2026 arriva all’ATP 500 di Acapulco, dove raggiunge la finale battendo in ordine Borges, Kovacevic, Bellucci e Nakashima, per poi doversi arrendere a Flavio Cobolli nell’ultimo atto del torneo messicano. Infine, al Masters 1000 di Indian Wells esce a testa alta agli ottavi di finale contro la testa di serie numero 4 Alexander Zverev, dopo aver eliminato Brooksby ed essersi ripreso la rivincita su Cobolli.

Il record nei Masters 1000

Con la vittoria ai danni di Atmane, Tiafoe ha raggiunto il quinto quarto di finale a livello 1000 della sua carriera. La prima volta fu proprio a Miami nel 2019, quando perse in rimonta contro il canadese Denis Shapovalov, allora numero 20 del mondo.

Il suo secondo quarto arriva nel 2022, al Masters 1000 di Parigi dove viene eliminato da un altro canadese, Felix Auger-Aliassime. Nel 2023 nel 1000 di Indian Wells raggiunge la sua prima semifinale in un Masters, persa contro il russo Daniil Medvedev. E poi la già citata finale persa a Cincinnati contro Jannik Sinner.