Masters/Wta 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 marzo con Berrettini e Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 19 marzo del Masters/Wta 1000 di Miami 2026. Dopo una giornata di apertura interamente cancellata a causa della pioggia, il meteo, almeno per la mattinata americana, dovrebbe permettere il regolare svolgimento dei match. Impegnati tre italiani: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, rispettivamente contro Alexandre Muller e Alex Michelsen, ed Elisabetta Cocciaretto con Darja Semenistaja.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 17.00 – (31) Eala vs Siegemund
non prima delle 18.00 – Marozsan vs Fonseca
a seguire – Linette vs (2) Swiatek
non prima delle 00.00 – Michelsen vs (Q) Bellucci
non prima delle 01.30 – (8) Andreeva vs Kessler
GRANSTAND
ore 16.00 – Parks vs (Q) Kraus
non prima delle 17.00 – Jones vs (WC) V.Williams
a seguire – Collignon vs Dimitrov
a seguire – Tabilo vs Comesana
non prima delle 00.00 – (WC) Brady vs (WC) Stephens
BUTCH BUCHOLZ
ore 16.00 – Valentova vs (Q) Volynets
a seguire – Quinn vs Hurkacz
a seguire – Muller vs Berrettini
a seguire – Cilic vs Popyrin
a seguire – Nava vs Machac
COURT 1
ore 16.00 – Bergs vs Brooksby
a seguire – Giron vs (Q) Landaluce
a seguire – Tsitsipas vs (Q) Fery
a seguire – Baptiste vs Maria
a seguire – (Q) Sun vs (WC) Townsend
COURT 2
ore 15.00 – Bejlek vs (Q) Gibson
non prima delle 16.00 – Galfi vs (Q) Kalieva
a seguire – Arango vs Selekhmeteva
a seguire – McNally vs (Q) Masarova
a seguire – Ruse vs Ruzic
COURT 3
ore 15.00 – Duckworth vs Bautista Agut
a seguire – (PR) Zhang vs Mannarino
a seguire – Shapovalov vs van de Zandschulp
a seguire – (Q) Buse vs Dzumhur
a seguire – Halys vs (Q) Draxl
COURT 4
ore 15.00 – (Q) Basilashvili vs Navone
non prima delle 16.00 – (Q) Zakharova vs Bondar
a seguire – (WC) Tagger vs Seidel
a seguire – Sierra vs Rakhimova
a seguire – (WC) Jones vs Fruhvirtova
COURT 5
ore 15.00 – Badosa vs (Q) Sasnovich
non prima delle 16.00 – Lys vs (Q) Starodubtseva
a seguire – (Q) Golubic vs Stearns
a seguire – Li vs (Q) Birrell
a seguire – Yastremska vs (WC) Krueger
COURT 6
ore 15.00 – (Q) Jodar vs (Q) Hanfmann
non prima delle 16.00 – Semenistaja vs Cocciaretto
a seguire – Mpetshi Perricard vs Ugo Carabelli
a seguire – Tjen vs Putintseva
a seguire – Jacquemot vs (32) Bouzkov