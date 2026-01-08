WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio. Iniziano i quarti di finale

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio per il WTA Auckland 2026. Iniziano i quarti di finale del torneo neozelandese. Ad aprire il programma sul campo centrale la sfida tra la cinese Xinyu Wang e la britannica Francesca Jones. A seguire il match che vedrà opposte le numero 4 e 5 del seeding Alexandra Eala e Magda Linette. Nella mattinata italiana scende in campo la numero 1 del seeding Elina Svitolina contro Sonay Kartal.

IL PROGRAMMA DI VENERDÍ 9 GENNAIO

Centre Court

Ore 23:30 e a seguire

(7) Wang – Jones

(5) Linette – (4) Eala

(3) Jovic – Costoulas

Non prima delle ore 6:00 e a seguire

(1) Svitolina – Kartal

Eala/Jovic – (3) Xu/Yang