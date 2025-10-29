Wta Finals Riyadh 2025, Errani/Paolini in campo sabato, domenica Jasmine contro Sabalenka: gli orari

Il programma con l’ordine di gioco delle prime due giornate delle WTA Finals 2025, quelle di sabato 1 e domenica 2 novembre. Il torneo di Riyadh verrà inaugurato da Sara Errani e Jasmine Paolini, che apriranno sabato contro Muhammad e Schuurs nel torneo di doppio. Bisognerà quindi aspettare il giorno successivo per il debutto in singolare di ‘Jas’, subito opposta alla numero uno al mondo Aryna Sabalenka.

PROGRAMMA SABATO 1 NOVEMBRE

Ore 13:30 – 𝐄𝐫𝐫𝐚𝐧𝐢/𝐏𝐚𝐨𝐥𝐢𝐧𝐢 vs Muhammad/Schuurs

Ore 16:00 – Swiatek vs Keys

a seguire – Anisimova vs Rybakina

a seguire – Kudermetova/Mertens vs Hsieh/Ostapenko

PROGRAMMA DOMENICA 2 NOVEMBRE

Ore 13:00 Dabrowski/Routliffe vs Andreeva/Shnaider

Ore 15:00 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐢𝐧𝐢 vs Sabalenka

a seguire – Gauff vs Pegula

a seguire – Siniakova/Townsend vs Babos/Stefani

DOVE VEDERE LE WTA FINALS IN TV

Sarà possibile seguire le WTA Finals 2025 in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmette le sfide anche in live streaming sul proprio sito ufficiale e tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’evento saudita sarà trasmesso anche da Sky Sport tramite più canali, ma sempre con Sky Sport Tennis (203) come riferimento. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).