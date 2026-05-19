Roland Garros 2026: Martinez e Sakamoto sfiorano la rissa dopo la stretta di mano (VIDEO)

Tensione al termine del match tra Pedro Martinez e Rei Sakamoto, sfida valida per il primo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2026. Dopo l’ultimo punto, che ha consegnato il successo in due set allo spagnolo per 6-2 7-5, c’è stato un battibecco a rete con il giudice di linea che è dovuto intervenire per separare i giocatori. “Ci vediamo fuori dal campo”, avrebbe detto Martinez a Sakamoto nel corso del litigio dopo la stretta di mano a rete.