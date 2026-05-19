“RAFA”, il documentario su Rafael Nadal arriva su Netflix il 29 maggio

Rafael Nadal sarà protagonista di una nuova docuserie Netflix. La piattaforma ha infatti annunciato l’arrivo di “RAFA”, produzione in quattro episodi dedicata alla leggenda spagnola del tennis, disponibile dal prossimo 29 maggio.

Nelle ultime ore è stato pubblicato anche il trailer ufficiale della serie, che promette di raccontare non soltanto i grandi successi della carriera di Nadal, ma anche gli aspetti più personali e vulnerabili vissuti nel corso di oltre vent’anni ai massimi livelli del tennis mondiale.

LA DOCUSERIE

La docuserie seguirà infatti il percorso del campione maiorchino insieme alle persone che lo hanno accompagnato durante la carriera, mostrando il lavoro quotidiano, i sacrifici, il dolore fisico e mentale e la continua lotta contro gli infortuni che hanno segnato gran parte degli ultimi anni della sua attività agonistica.

All’interno della serie verranno ripercorsi alcuni dei momenti più iconici della carriera di Nadal, dalle vittorie al Roland Garros fino alla storica rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic, che ha caratterizzato una delle epoche più importanti nella storia del tennis. “RAFA” mostrerà anche immagini e momenti inediti, raccontando il percorso dello spagnolo dagli inizi nel tennis fino al ritorno alle competizioni nel 2024, con un focus particolare sull’impatto fisico ed emotivo avuto dalla carriera sul suo corpo.

La serie è diretta da Zach Heinzerling, vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar, già autore di produzioni come “Stolen Youth”, “Cutie and the Boxer” e “McCartney 3,2,1”. “Con la storia di Rafa ci si aspetta il trionfo; ciò che mi ha sorpreso è stata la sua disponibilità a mostrare l’incertezza e la vulnerabilità dietro quella grandezza”, ha dichiarato Heinzerling.