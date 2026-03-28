Masters 1000 Miami 2026, Bolelli/Vavassori: “Avevamo forte motivazione per vincere, ci ha aiutato”

“Penso che lo studio delle partite precedenti abbia aiutato. Uno dei nostri pensieri era giocare l’opposto di quello che pensavano i nostri avversari“. Lo hanno dichiarato in conferenza stampa Simone Bolelli e Andrea Vavassori, intervenuti dopo la vittoria ai danni di Heliovaara/Patten nella finale del Masters 1000 di Miami 2026. “A volte sono tanti piccoli dettagli a fare la differenza e un match si può decidere su pochi punti. Ad esempio nel primo set abbiamo vinto due deciding point sul nostro servizio, e nel secondo Simone ha trovato un dritto pazzesco incrociato su un altro” ha proseguito Vavassori.

“Avevamo una forte motivazione per vincere questo titolo e penso che ci abbia aiutato – hanno poi ricordato – Quando siamo avanti nel punteggio riusciamo a essere ancora più decisivi. I nostri avversari facevano fatica nei game di servizio, in particolare Patten ha messo poche prime ed è incappato in un paio di doppi falli. Abbiamo avuto la possibilità di spingere, ma anche alternando con tanti lob. Giocare tante partite insieme aiuta in questi momenti e vincere un titolo così è di grandissima motivazione“.