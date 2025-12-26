Tsitsipas cambia racchetta: nel 2026 passerà da Wilson a Babolat

Stefanos Tsitsipas ha preso una decisione importante per il 2026, scegliendo di abbandonare la sua storica Wilson Blade 98 per passare definitivamente alla Babolat Pure Aero 98. Secondo quanto riportato dal portale greco tennis24.gr, questa svolta arriva dopo un lungo periodo di test con diversi telai e nasce dal desiderio del greco di rilanciare la propria carriera e adattarsi meglio al tennis moderno.

La scelta della Babolat Pure Aero 98, un telaio noto per maggiore potenza e rotazioni accentuate, riflette l’intenzione di Tsitsipas di ottenere più incisività da fondo campo e di ridurre lo sforzo fisico, così da far fronte ai limiti emersi sul circuito.

Il cambio tecnico non è casuale: Tsitsipas aveva già provato una racchetta Babolat in occasione dell’ATP 500 di Dubai 2025, torneo che ha poi vinto, ricevendo sensazioni positive. Dopo quell’episodio, però, era tornato alla Wilson per il resto della stagione, prima di prendere la decisione definitiva durante la preparazione pre 2026.

Il cambio di racchetta arriva al termine di una stagione 2025 sotto tono, chiusa ai margini della Top 30 del ranking ATP, con risultati inferiori alle aspettative rispetto ai suoi standard abituali. In un’annata caratterizzata da alti e bassi e pochi successi di rilievo, Tsitsipas punta ora a ritrovare continuità e competitività anche grazie a questo nuovo strumento tecnico.