Gauff esalta il tennis femminile: “Sinner e Alcaraz fanno cose fantastiche, ma il nostro è più divertente e interessante”

“In questa stagione ci sono state quattro diverse campionesse Slam, è una cosa fantastica per il nostro tennis”. Impegnata a Riyad, dove esordirà contro Jessica Pegula nel tentativo di difendere il titolo delle WTA Finals, Coco Gauff si è soffermata sul momento del tennis femminile. Intervenuta in conferenza stampa, ne ha parlato anche in relazione a quanto sta accadendo nel maschile con il netto duopolio fissato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

IL TENNIS FEMMINILE È PIÙ IMPREVEDIBILE

Idee chiarissime per Gauff. La campionessa in carica del Roland Garros ha spiegato perché al momento considera il tennis femminile più interessante di quello maschile: “Quello che è successo in questa stagione nel nostro tennis è l’opposto di quanto sta accadendo nel maschile, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno conquistato gli ultimi otto titoli Slam”

“Sia Jannik che Carlos – ha affermato la statunitense – stanno facendo cose fantastiche ma spesso si parla di quanto sarebbe interessante avere un terzo incomodo tra loro. Considerato ciò, quello che stiamo vivendo in questo momento nel tennis femminile è più divertente. L’impressione quando giocano loro è che nessuno dei due possa perdere mentre da noi è impossibile prevedere chi vincerà un match di quarti o semifinale. C’è più imprevedibilità e per questo lo ritengo più interessante”.