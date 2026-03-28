Masters 1000 Miami 2026, fantastici Bolelli/Vavassori: battuti Heliovaara/Patten in finale

Comincia bene la serie di finali per il tennis italiano in Florida. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono in finale il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten e trionfano nel Masters 1000 di Miami 2026. 6-4 6-2 in un’ora e 12 minuti per gli azzurri che conquistano il primo titolo a livello 1000 in carriera. Si tratta del nono trofeo ATP vinto da Simone e Andrea, insieme in pianta stabile dal 2023, il secondo del 2026 dopo la difesa del titolo avvenuta al 500 di Rotterdam. Vittoria dominante per le teste di serie numero 7 del torneo, praticamente perfetti al servizio: una sola palla break concessa agli avversari, nel quarto gioco del secondo set, prontamente annullata al punto decisivo.

LA FINALE

Il match comincia bene per la coppia azzurra che in apertura di set ottiene il break e mantiene il servizio per portarsi in vantaggio 2-0. Sono bravi Bolelli e Vavassori a non concedere palle break ai loro avversari e a gestire il vantaggio alla perfezione. Sul punteggio di 5-3, gli azzurri si guadagnano 3 set point, annullati egregiamente da Heliovaara e Pattern. Nel decimo game arrivano altri 3 set point per Simone e Andrea e al sesto riescono a chiudere per vincere il primo parziale 6-4.

Il secondo set parte sulla falsa riga del primo: al deciding point gli azzurri breakkano e nel game successivo mantengono la battuta. Dopo aver annullato la prima palla break ottenuta da Heliovaara e Pattern nel quarto gioco, Bolelli e Vavassori ottengono il terzo break dell’incontro e si portano in vantaggio 5-2. Nell’ottavo game Bolelli al servizio non trema: conquista 3 match point e al primo archivia la pratica per vincere il titolo all’Open di Miami.