Challenger 125 Napoli 2026, niente derby ai quarti: Cinà vince ancora, ma Pellegrino è out

Si sta svolgendo a Napoli, presso il Tennis Club Napoli, un Challenger 125 su terra rossa che terminerà domenica 29 marzo. Tra i tanti italiani presenti in tabellone anche il giovane Federico Cinà, vincitore ad inizio marzo del suo primo Challenger in carriera, e il più navigato Andrea Pellegrino, anch’egli reduce da un ottimo avvio di stagione che lo ha portato al suo best ranking. Entrambi sono approdati agli ottavi di finale e, in caso di vittoria, si sarebbero sfidati ai quarti. Purtroppo però, ha vinto solo il classe 2007 che sfiderà Vitaly Sachko per un posto in semifinale. Dunque, non cin sarà l’atteso derby Cinà-Pellegrino a Napoli.

Le partite

Cinà ha eliminato al secondo turno il qualificato Francesco Forti. Dopo aver subìto un immediato break, il palermitano ha rimontato e amministrato la partita senza particolari problemi. Tre palle break su quattro salvate, quattro su quattro convertite quando le ha avute a suo favore. Pellegrino, invece, è stato rimontato da Sachko. L’azzurro, infatti, ha vinto 6-4 il primo set, perdendo però 3-6 4-6 i successivi parziali. Non difendendo la semifinale raggiunta a Napoli lo scorso anno, il nativo di Bisceglie perderà una ventina di punti ATP e qualche posizione in classifica.