Sinner ironizza su Vagnozzi al Million Dollar One Point Slam: “Se non dovrà servire…”

Jannik Sinner non ha perso l’occasione per commentare, divertito, la prestazione del suo coach Simone Vagnozzi nel primo match dell’esibizione del Million Dollar One Point Slam, che precede il via ufficiale dell’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio (sono attualmente in corso le qualificazioni).
In un breve video condiviso sulla pagina Instagram del torneo, Sinner si è lasciato andare a un simpatico siparietto insieme all’ex tennista argentino Diego Schwartzman: “Il mio allenatore sta per giocare le qualificazioni per il One Point Slam. Vagno risponderà o riceverà. Fuori! – commenta ridendo Jannik sul primo servizio di Luke Saville -. Doppio fallo!”.
Dopo una piccola esultanza, accompagnata da tanti sorrisi per il passaggio del turno del proprio allenatore, alla domanda se Vagnozzi abbia qualche possibilità di vincere l’ambito milione di dollari australiani, il numero uno d’Italia risponde con ironia: “Se non dovrà servire…”.
