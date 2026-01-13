Australian Open Opening Week 2026: Musetti si ritira dopo un set contro Zverev

Lorenzo Musetti si è ritirato contro Alexander Zverev al termine del primo set, concluso sul 7-6(7) in un’ora e venti minuti, nella sfida valida per l’Australian Open Opening Week 2026.

Nella marcia di avvicinamento al Major che apre la stagione, si sono viste buone cose da parte di entrambi e, nonostante fosse un evento dimostrativo, il livello qualitativo è stato soddisfacente e si sono visti scambi lunghi e avvincenti.

Nell’intervista post Musetti si è mostrato infelice per non aver concluso il match, ma in vista dell’imminente “Happy Slam” non si possono prendere azzardi: “Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo: spero abbiate apprezzato il set giocato. Ho grande rispetto per Sascha, ci vediamo spesso a Montecarlo e lo ritengo un giocatore fantastico”.

La partita

L’equilibrio caratterizza le prime fasi del match, ma sul due pari Zverev effettua il primo break del match. Nel game che può portarlo avanti di un set, il tedesco cede il servizio con svariati errori a proprio carico e si decide tutto al tie-break. L’attuale numero 5 del mondo non sfrutta l’occasione e il finalista a US Open 2020 conquista il set, prima che Musetti si ritiri.