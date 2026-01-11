Musetti: “Le finali non sono le mie partite”

“Non è facile parlare dopo questa sconfitta, sembra proprio che le finali non siano le mie partite“. Traspare grande delusione dalle parole di Lorenzo Musetti pronunciate nel corso della cerimonia di premiazione che ha incoronato Alexander Bublik come nuovo campione dell’ATP 250 di Hong Kong. Il carrarino, dopo sette finali consecutive perse, potrà comunque consolarsi con l’ingresso ufficiale in Top 5.

MUSETTI – NIENTE ALIBI E TANTA SPERANZA PER IL FUTURO

Nessun accenno da parte del carrarino al problema fisico accusato al braccio destro che ha condizionato l’esito della sfida terminata sul punteggio di 7-6(2) 6-3, solo ringraziamenti, belle parole nei riguardi dell’avversario odierno e fiducia per il futuro: “Negli ultimi tre anni abbiamo giocato tante finali ma non abbiamo sollevato al cielo nessun trofeo, speriamo che la prossima finale sia quella buona. Congratulazioni a Sascha per questa vittoria e per la grande scorsa stagione disputata. Ringrazio l’organizzazione del torneo che ogni anno cerca di migliorarsi e questo è il motivo che mi spinge a tornare a giocare sempre qui. Grazie anche alla mia famiglia e al mio team che mi sostiene in ogni momento“.