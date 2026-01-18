Australian Open 2026, Alcaraz: “Livello di Walton sorprendente, ottimo atteggiamento mentale”

“È stata una partita difficile. Nel primo set c’è stato solo un break. Ho sbagliato solo due prime di servizio. Walton stava giocando davvero bene ed era molto solido. Nel secondo set ho trovato più spazi per essere aggressivo, ho solo perso concentrazione in un fame di servizio e da lì è stata dura”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Carlos Alcaraz dopo il successo in tre set, con il punteggio di 6-4 7-6(2) 6-2, su Adam Walton nel primo turno dell’Australian Open 2026. “Nel complesso sono felice. A dire la verità ero pronto per una grande battaglia, ma il livello di Walton mi ha sorpreso. Sono contento di come ho giocato”, aggiunge lo spagnolo, che al secondo turno se la vedrà con Yannick Hanfmann, uscito indenne dall’esordio con il qualificato Zachary Svajda.

ATTEGGIAMENTO POSITIVO

Particolarmente soddisfatto del proprio atteggiamento in campo il numero uno del mondo, conscio del fatto di poter migliorare ancora sotto il punto di vista tattico e del gioco: “Sono felice perché ho fatto le cose giuste in campo. Mi sono comportato bene e ho mantenuto un buon atteggiamento mentale per tutta la partita, cercando di pensare positivo. Spesso ho colpito bene, ma so che si può fare meglio. Per quanto riguarda tattica e gioco ci sono molto cose da migliorare se voglio andare lontano”.

MALEDIZIONE QUARTI

L’Australian Open è l’unico Slam assente nella bacheca del 22enne spagnolo, che in terra Down Under non si è mai spinto oltre i quarti di finale, risultato raggiunto nel 2024 e nel 2025. Con due Roland Garros, due Wimbledon e due Us Open, Alcaraz vincendo a Melbourne completerebbe il career Grand Slam, impresa riuscita nell’era Open solamente a Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. “Sento di giocare un buon tennis qui, soprattutto negli ultimi due anni mi sono sentito bene in campo, poi però ai quarti ho perso da Zverev e Djokovic. Credo sia insolito aver affrontato giocatori del genere da numero 1 o 2 del mondo, ma non è una scusa. Voglio fare meglio rispetto alle edizioni precedenti, ho la sensazione che quest’anno potrò farlo”.