Qualificazioni Roland Garros 2026: Cadenasso batte Broady, prima vittoria in un Major

Alla prima volta assoluta in carriera in uno Slam, Gianluca Cadenasso si prende subito una vittoria di peso nelle qualificazioni del Roland Garros. Il 21enne ligure ha superato Liam Broady con il punteggio di 7-5 6-4, conquistando così il primo successo a livello major e confermando l’ottimo momento di forma di questo 2026, già impreziosito dal trionfo nel Challenger di Asuncion, dalla semifinale raggiunta a Cagliari e dalla buona prestazione offerta agli Internazionali d’Italia. Al secondo turno delle qualificazioni l’azzurro affronterà Leandro Riedi.

Per il ligure arriva così una vittoria importante, non soltanto per il prestigio del palcoscenico ma anche per le conferme che continua a dare il suo tennis in questa stagione. Dopo i segnali lanciati nei Challenger e le buone indicazioni raccolte nelle ultime settimane, il successo contro Broady rappresenta un altro passo avanti nella crescita del giovane azzurro.

La partita

Match solido e ben gestito da parte di Cadenasso, bravo a mantenere lucidità nei momenti chiave della sfida. Nel primo set regna l’equilibrio assoluto: nessuna delle due parti concede praticamente nulla nei propri turni di battuta e l’unico break arriva nel momento decisivo, nell’undicesimo game, quando l’azzurro riesce ad alzare il livello in risposta e a strappare il servizio a Broady prima di chiudere il parziale sul 7-5.

Più movimentata invece la seconda frazione, in cui Broady prova a rientrare nel match andando avanti di un break in due occasioni. Cadenasso, però, non perde mai il controllo della partita: recupera entrambe le volte lo svantaggio e continua a spingere da fondo, trovando poi l’allungo decisivo che gli permette di archiviare la pratica sul 6-4.