Cobolli-Pellegrino dicono 33: tutti i derby italiani negli Slam

Sulla ruota di Parigi sono i numeri 13 e 33 a rappresentare il derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Una sfida che il romano, testa di serie numero 10 del tabellone del Roland Garros, aveva provato a scongiurare in ogni modo ma che invece è diventata realtà dopo il sorteggio dei tennisti provenienti dalle qualificazioni. Un debutto Slam di fuoco, dunque, per il pugliese, già rodato in realtà dalla sfida contro l’ex semifinalista di Parigi, Marco Cecchinato, nell’ultimo turno del tabellone cadetto. In un pomeriggio francese dove andranno messi da parte affetti e amicizie extra-campo, il tennis italiano aggiorna il proprio album di sfide tricolore nei tornei più importanti del calendario tennistico.

Si tratta della 13ma sui campi del Roland Garros. L’ultimo? Lo giocò – e vinse – proprio Cobolli nel secondo turno dello scorso anno contro Matteo Arnaldi, in quattro set. Il romano entra così nella ristretta cerchia di azzurri che hanno avuto la (s)fortuna di affrontare un connazionale più di una volta nel secondo Slam dell’anno. Capitò curiosamente a Fabio Fognini e Andrea Seppi, per due volte uno opposto all’altro nel 2017 (primo turno) e 2019 (secondo round), con due vittorie del ligure. Gioie e dolori invece per l’ex capitano di Davis, Corrado Barazzutti: nel 1978 rimontò Ocleppo al quarto set, nel 1984 dovette ritirarsi a metà del secondo parziale contro Claudio Panatta.

Il major parigino è il più ‘gettonato’ per i derby italiani. Quello tra Cobolli e Pellegrino, come detto, segnerà la tacca numero 33, con gli altri venti confronti spalmati tra le restanti tre tappe stagionali. Solamente quattro gli incroci agli Australian Open, due peraltro nell’edizione del 2026, quando Musetti elimina Sonego al secondo turno e Sinner mette fine al bel torneo di Darderi in ottavi di finale. Gli altri due precedenti portano la firma ancora del carrarino (debutto contro Arnaldi nel 2025) e Fognini (in un tesissimo tie-break del quinto su Caruso nel 2021).

Quasi in doppia cifra le sfide tutte italiane sull’erba di Wimbledon. Sono 9, attualmente, e le ultime due hanno visto imporsi il numero 1 al mondo Sinner: nel 2025 aprì la sua campagna verso il titolo contro Nardi, nel 2024 la spuntò in una bellissima partita contro Berrettini al secondo turno, stessa edizione che vide anche l’affermazione di Musetti su Darderi.

Sul duro degli Us Open, invece, un paio di ‘record’. Sono stati tre i derby nello stesso anno, l’ultimo, con la battaglia vinta da Cobolli su Passaro al primo turno, con il romano poi costretto al ritiro nel terzo round contro Musetti, a sua volta battuto da Sinner nei quarti di finale. Proprio quest’ultima sfida resta l’incrocio più avanzato in un main draw Slam al maschile. Almeno per il momento.

LA LISTA COMPLETA (dati di Federtennis)

AUSTRALIAN OPEN

2021, 2T: Fabio Fognini b. Salvatore Caruso 46 62 26 63 76

2025, 1T: Lorenzo Musetti b. Matteo Arnaldi 76 46 76 63

2026, 2T: Lorenzo Musetti b. Lorenzo Sonego 63 63 64

2026, ottavi: Jannik Sinner b. Luciano Darderi 61 63 76

ROLAND GARROS

1929, 3T: Uberto de Morpurgo b. Leonardo Bonzi 63 61 61

1969, 1T: Piero Toci batte Beppe Merlo 36 64 64 68 64

1969, 1T: Massimo Di Domenico batte Eugenio Castigliano 61 64 63

1978, 2T: Corrado Barazzutti batte Gianni Ocleppo 46 62 63 63

1984, 2T: Claudio Panatta batte Corrado Barazzutti 76 42 ritiro

2006, 1T: Davide Sanguinetti batte Daniele Bracciali 36 76 63 63

2014, 1T: Simone Bolelli batte Andrea Arnaboldi 64 64 62

2017, 2T: Fabio Fognini batte Andreas Seppi 64 75 63

2019, 1T: Fabio Fognini batte Andreas Seppi 63 60 36 63

2021, 2T: Jannik Sinner batte Gianluca Mager 61 75 36 63

2021, 3T: Lorenzo Musetti batte Marco Cecchinato 36 64 63 36 63

2025, 2T: Flavio Cobolli b. Matteo Arnaldi 63 63 67 61

2026 1T Flavio Cobolli c. Andrea Pellegrino ?

WIMBLEDON

1980, 2T: Adriano Panatta b. Corrado Barazzutti 16 63 64 36 61

1991, 1T: Omar Camporese b. Claudio Pistolesi 61 63 26 63

2005, 2T: Davide Sanguinetti b. Andreas Seppi 63 62 61

2006, 2T: Daniele Bracciali b. Stefano Galvani 63 67 63 64

2018, 2T: Fabio Fognini b. Simone Bolelli 63 64 61

2023, 1T: Matteo Berrettini b. Lorenzo Sonego per 67 63 76 63

2024, 2T: Lorenzo Musetti b. Luciano Darderi 64 46 67 64 64

2024, 2T: Jannik Sinner b. Matteo Berrettini 76 76 26 76

2025, 1T: Jannik Sinner b. Luca Nardi 64 63 60

US OPEN

1994, 1T: Gianluca Pozzi b. Renzo Furlan 62 64 64

2017, 1T: Stefano Travaglia b. Fabio Fognini 64 76 36 60

2017, 3T: Paolo Lorenzi b. Thomas Fabbiano 62 64 64

2023, 2T: Jannik Sinner b. Lorenzo Sonego 64 62 64

2025, 1T: Flavio Cobolli b. Francesco Passaro 75 46 64 36 63

2025, 3T: Lorenzo Musetti b. Flavio Cobolli 63 62 20 ritiro

2025, QF: Jannik Sinner b. Lorenzo Musetti 61 64 62