Internazionali d’Italia 2026, un ottimo Arnaldi non basta: Jodar è agli ottavi

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive di Matteo Arnaldi. Reduce dal titolo più importante della sua carriera conquistato al Challenger 175 di Cagliari, il sanremese era riuscito a rompere il ghiaccio anche al Foro Italico battendo prima Jaume Munar all’esordio e poi Alex De Minaur al secondo turno prima della sconfitta subita per mano di Rafael Jodar, testa di serie numero 32 del tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Sarà dunque lo spagnolo ad affrontare per un posto nei quarti di finale Learner Tien.

Inizio decisamente sottotono da parte di Arnaldi, che in apertura di partita subisce il break e poi cede in altre due occasioni il servizio con Jodar che vola in pochi minuti sul 5-0. L’azzurro prova a scuotersi e nel finale di primo set entra in partita trovando il break che gli permette di muovere il punteggio, ma lo spagnolo chiude per 6-1.

Nel secondo set parte forte il sanremese che prima capitalizza il break a zero e poi conferma il vantaggio per portarsi sul 2-0. Jodar nel game successivo si salva dal doppio break recuperando da 0-30 e poi pareggia i conti sul 3-3. Lo spagnolo opera il sorpasso torna al comando, ma Arnaldi non molla e nel nono game strappa il servizio prima di servire con successo per mandare la partita al terzo.

Il set decisivo si apre con il break dell’azzurro, assoluto padrone del campo in questa fase del match. Il numero 106 del mondo compie un mini-allungo portandosi sul 2-0, ma Jodar resta attaccato nel punteggio. Nel sesto gioco, complice un doppio fallo commesso da Arnaldi, lo spagnolo trova il controbeak e poi sale sul 4-3. Jodar strappa ancora la battuta nell’ottavo gioco e poi con il servizio sigilla il passaggio del turno.