Roger Federer arriva in grande stile a Wimbledon 2026 (VIDEO)

Roger Federer è arrivato all’All England Club. Il campione svizzero, ritiratosi dal tennis nel settembre 2022 dopo la Laver Cup di Londra, è tornato a Wimbledon come spettatore per il quarto anno consecutivo dal suo addio alle competizioni — un appuntamento che non ha mai saltato da quando ha appeso la racchetta al chiodo.

Federer ha vinto otto titoli a Wimbledon, record assoluto nel singolare maschile, e il suo legame con i Championships va ben oltre i trofei. L’All England Club è casa sua, il posto dove ha scritto alcune delle pagine piùbelle della storia del tennis, e ogni sua apparizione sugli spalti è ancora capace di catalizzare l’attenzione di pubblico e media come pochi altri.

Il suo arrivo quest’anno non è passato inosservato. Una presenza che, anche da spettatore, aggiunge qualcosa di speciale all’atmosfera di Wimbledon.