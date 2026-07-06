Sinner, 300 settimane di fila in top 50: tutti gli altri traguardi nel ranking ATP con Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 è anche l’occasione per celebrare una serie di traguardi nel ranking ATP. Tra le “milestone” più significative spiccano quelle di Novak Djokovic, che raggiunge le 1020 settimane consecutive in top 30, e di Carlos Alcaraz, a quota 220 settimane consecutive in top 10.

In top 30 raggiungono traguardi importanti anche Karen Khachanov a 200 e Tommy Paul a 180, con il russo che, in top 40, raggiunge addirittura le 410 settimane consecutive.

In top 50, Jannik Sinner raggiunge le 300 settimane consecutive — un traguardo importante per il numero uno del mondo, che consolida la sua presenza stabile nelle primissime posizioni del ranking. Seguono a ruota Frances Tiafoe a 250 e Ben Shelton a 180, mentre Brandon Nakashima celebra le 100.

Riguardo la top 100, Alexander Zverev è il più longevo con 550 settimane consecutive, seguito da Alex De Minaur a 400 e da Andrey Rublev e Miomir Kecmanovic entrambi a 360. Da segnalare anche le 230 di Jiri Lehecka, le 260 di Arthur Rinderknech e le 130 settimane consecutive in top 100 di Flavio Cobolli, l’unico italiano nella lista.