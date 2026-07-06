Sinner, 79 settimane da numero uno del mondo: il sorpasso a Hewitt è a un passo

Per Jannik Sinner inizia ufficialmente la 79esima settimana da numero uno del mondo. Il campione azzurro consolida il vantaggio anche al termine della prima settimana del torneo di Wimbledon 2026, dove sarà chiamato a difendere i 2000 punti del titolo conquistato lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, che è invece tra i grandi assenti del torneo. Con questo traguardo, Jannik si avvicina ulteriormente alla Top 10 di tutti i tempi, a una sola lunghezza dell’australiano Lleyton Hewitt a quota 80.
Un obiettivo che Sinner raggiungerà proprio alla fine dei Championships prima di superarlo la settimana successiva. Al momento, nella classifica live, Jannik guida con 11.850 punti contro gli 8.160 di Alcaraz, che ha perso i 1.300 punti della finale di Wimbledon dello scorso anno. L’azzurro potrebbe essere certo di rimanere numero uno del mondo anche dopo degli US Open nel caso in cui, da qui all’ultimo Slam dell’anno, guadagni 780 punti in più di Alexander Zverev.