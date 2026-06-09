WTA 125 Modena 2026, Urgesi si ferma all’esordio: Zidansek passa in due set

Si interrompe al primo turno del WTA 125 di Modena la corsa di Federica Urgesi. La giovane azzurra, reduce dalla splendida settimana del W75 di Caserta culminata con il titolo conquistato battendo in finale Alessandra Mazzola per 6-4 3-6 6-1, non è riuscita a ripetersi contro un’avversaria di ben altra esperienza come Tamara Zidansek.

La slovena, semifinalista al Roland Garros 2021, ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5 6-0 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Urgesi ha saputo restare in scia per gran parte del primo set, ma una volta perso il parziale non è più riuscita a contrastare il ritmo e la solidità della più quotata avversaria.

Resta comunque ben poco da rimproverarsi per la classe 2005, protagonista fin qui della migliore stagione della sua giovane carriera. Il successo di Caserta ha confermato i notevoli progressi dell’azzurra, che continua a inseguire il traguardo della Top 200 mondiale, obiettivo che le consentirebbe di accedere alle qualificazioni dei tornei dello Slam.

Per Zidansek, invece, il debutto convincente rafforza le sue ambizioni nel torneo emiliano. La slovena si candida infatti a un ruolo da protagonista nella corsa al titolo e al secondo turno sfiderà la vincente della sfida tra Nuria Brancaccio e Victoria Bosio.