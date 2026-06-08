WTA 125 Modena 2026, a Trevisan il derby di primo turno con Ruggeri

Martina Trevisan stacca il pass per il secondo turno del WTA 125 di Modena 2026. La toscana, ex numero 18 del mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2022, ha avuto vita facile nel derby con Jennifer Ruggeri riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-0 6-3. Scesa al numero 422 della classifica mondiale, l’azzurra è in tabellone grazie ad una wild card e al prossimo turno proverà a staccare il pass per i quarti di finale contro la vincitrice della sfida tra la terza testa di serie del tabellone Dominika Salkova e Alice Tubello.