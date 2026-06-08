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WTA 125 Modena 2026, a Trevisan il derby di primo turno con Ruggeri

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Martina Trevisan all'ATV Bancomat Tennis Open 2025
Foto Mattia Martegani

Martina Trevisan stacca il pass per il secondo turno del WTA 125 di Modena 2026. La toscana, ex numero 18 del mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2022, ha avuto vita facile nel derby con Jennifer Ruggeri riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-0 6-3. Scesa al numero 422 della classifica mondiale, l’azzurra è in tabellone grazie ad una wild card e al prossimo turno proverà a staccare il pass per i quarti di finale contro la vincitrice della sfida tra la terza testa di serie del tabellone Dominika Salkova e Alice Tubello.

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