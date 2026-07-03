Kate Middleton sorprende tutti a Wimbledon: vende i biglietti ai tifosi in fila

Attività decisamente insolita a Wimbledon per Kate Middleton. La Principessa del Galles e patrona dell’All England Club, si è presentata a sorpresa tra gli spettatori in coda ed è stata accolta con entusiasmo dai tifosi presenti. Kate si è concessa fotografie, selfie e conversazioni con gli appassionati, sottolineando quanto sia importante che eventi come Wimbledon mantengano la possibilità di acquistare i tagliandi il giorno stesso, rendendo il torneo accessibile a tutti.

KATE IN BIGLIETTERIA

La scena più curiosa della giornata è arrivata proprio alla biglietteria, dove la futura Regina d’Inghilterra si è improvvisata addetta ai ticket, consegnando i biglietti agli spettatori e scherzando sulla propria lentezza nelle operazioni col pos. Alcuni tifosi, dopo aver atteso diverse ore in fila, hanno commentato che ne era valsa la pena pur di ricevere il tagliando direttamente dalle sue mani.

LA MATTINATA DELLA PRINCIPESSA

Dopo l’incontro con il pubblico, Kate ha seguito alcune partite dei giocatori britannici ancora in gara, assistendo tra le altre al match di Arthur Fery e raggiungendo sugli spalti sia Tim Henman sia Andy Murray. Una presenza insolita nei primi giorni del torneo, considerando che tradizionalmente la Principessa partecipa soprattutto alle fasi finali dei Championships, dove è incaricata di consegnare i trofei ai vincitori.

A pochi giorni dall’inizio della seconda settimana, Wimbledon ha così vissuto uno dei momenti più particolari di questa edizione: una principessa che, per qualche minuto, si è resa la bigliettaia più famosa di tutte.