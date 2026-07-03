Wimbledon 2026, Safiullin incanta e travolge Fonseca: il russo vola agli ottavi

Prestazione sontuosa di Roman Safiullin, che domina Joao Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 e conquista gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Una vittoria netta e pienamente meritata per il russo, autore di una prestazione di altissimo livello grazie alla quale ha lasciato pochissimo spazio all’emergente brasiliano.

Arrivato nel tabellone principale dalle qualificazioni, Safiullin continua la sua splendida cavalcata ai Championships. Prima del successo odierno, il russo aveva superato due autentiche maratone al quinto set: quella contro il connazionale Andrey Rublev, nella quale era riuscito anche ad annullare match point, e quella contro Botic van de Zandschulp, risolta anch’essa al tie-break decisivo.

Contro Fonseca, però, non c’è stata praticamente partita. Safiullin ha imposto fin dai primi scambi il proprio ritmo, sfruttando un timing eccezionale sulla palla e una pulizia d’esecuzione che gli ha permesso di trovare vincenti da ogni zona del campo. Solido al servizio, aggressivo in risposta e impeccabile negli scambi da fondo, il russo ha sempre dato l’impressione di avere il controllo dell’incontro, senza concedere al suo avversario la possibilità di rientrare.

Per Safiullin si tratta del miglior risultato in uno Slam dai quarti di finale raggiunti proprio a Wimbledon nel 2023. Tra due giorni avrà l’occasione di eguagliare quel traguardo: agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech.

Si ferma invece al terzo turno il cammino di Fonseca, che dovrà rimandare ancora l’appuntamento con gli ottavi di finale sull’erba londinese. Il giovane brasiliano non è mai riuscito a trovare le contromisure al tennis brillante del suo avversario, confermando inoltre come il passaggio sulla superficie verde sia ancora un aspetto da affinare. Già nelle settimane precedenti, infatti, l’avvicinamento a Wimbledon non era stato dei migliori, con la netta sconfitta all’esordio ad Halle contro Yannick Hanfmann per 6-2 6-2.