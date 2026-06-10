Hurkacz subito ko a ‘s-Hertogenbosch: uscirà dalla Top 100 dopo otto anni

Dopo l’eliminazione al primo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026 per mano di Marton Fucsovics, Hubert Hurkacz uscirà dalla Top 100 dopo otto anni. La discesa del tennista polacco è iniziata con l’infortunio al ginocchio a Wimbledon 2024 contro Arthur Fils, quando era numero 7 del mondo. Dopo un 2024 chiuso appena fuori dalla Top 100, il menisco è tornato a tormentare Hurkacz, che è stato costretto a fermarsi prima di Wimbledon 2025 fino all’inizio del 2026.

Pochi lampi nel 2026

Il rientro nel 2026 sembrava promettere bene: quattro vittoria in cinque partite in United Cup e un bell’esordio all’Australian Open con Zizou Bergs. Poi si è aperta una serie negativa di sei sconfitte, con i ko al primo turno nell’ATP 250 di Montpellier (vs Damm), nei 500 di Dubai (vs Mensik) e Rotterdam (vs Bublik), nei Masters 1000 di Indian Wells (vs Kovacevic) e Miami (vs Quinn) e nel Challenger 175 di Cap Cana (vs Bellucci).

Nei primi mesi dello swing su terra è arrivata qualche soddisfazione: ottavi di finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo e finale nel Challenger 175 di Cagliari. È mancato l’acuto sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros, rispettivamente out al primo e al secondo turno. Con la sconfitta all’esordio su terra con Fucsovics, Hurkacz torna fuori dalla Top 100 per la prima volta dal 2018 quando all’età di 21 anni si affacciava alle porte del circuito maggiore.