ATP 500 Halle 2026, Bellucci stacca il pass per il main draw

Mattia Bellucci conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP 500 di Halle 2026. Dopo il successo all’esordio su Mikhail Kukushkin, al turno decisivo delle qualificazioni il classe 2001 di Busto Arsizio si è imposto in rimonta su Alex Bolt con il punteggio di 6-7(5) 7-5 6-3 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco.
Qualche difficoltà nel primo set per Bellucci, che va sotto di un break nell’ottavo game. La testa di serie numero 4 del tabellone cadetto annulla un set point al servizio in favore di Bolt e si procura la possibilità di chiudere il parziale inaugurale alla battuta sul 6-5, ma l’australiano pareggia i conti sul 6-6 e poi fa suo il tie-break. A decidere il secondo set è il break del dodicesimo game messo a segno dall’azzurro, che nel terzo parziale strappa invece il servizio nell’ottavo gioco per firmare l’accesso al main draw.