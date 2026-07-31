Tabellone Masters 1000 Montreal 2026: tutti gli accoppiamenti, quattro italiani teste di serie

Al via il sesto Masters 1000 della stagione 2026: a Montreal inizia lo swing nordamericano che si concluderà con lo US Open. Testa di serie numero 1 sarà Alexander Zverev, forte della vittoria al Roland Garros e della prima finale in carriera a Wimbledon. Numero 2 del seeding Felix Auger-Aliassime che giocherà davanti al pubblico della sua città natale. Per i colori azzurri, privi del numero 1 al mondo Jannik Sinner, in campo ben quattro teste di serie: Flavio Cobolli (6), Lorenzo Musetti (12), Luciano Darderi (20) e Matteo Arnaldi (31). Ci saranno anche Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini. Di seguito tutti gli accoppiamenti del tabellone del Masters 1000 di Montreal 2026.
Il tabellone completo
PARTE ALTA
(1) Zverev vs bye
Sonego vs Griekspoor
(Q) vs Marozsan
(30) Arnaldi vs bye
(24) Humbert vs bye
Merida vs Draxl
Michelsen vs Struff
(16) F. Cerundolo vs bye
(12) Tien vs bye
Majchrzak vs Monfils
Carreno Busta vs Royer
(17) Paul vs bye
(32) Collignon vs bye
(Q) vs Burruchaga
(Q) vs Tirante
(7) Fritz vs bye
(4) Medvedev vs bye
Mpetshi Perricard vs Van de Zandschulp
Hurkacz vs (Q)
(25) Tabilo vs bye
(21) Khachanov vs bye
Atmane vs Draper
(Q) vs Mannarino
(13) Mensik vs bye
(9) Ruud vs bye
J.M. Cerundolo vs Medjedovic
(Q) vs (Q)
(22) Fonseca vs bye
(31) Bergs vs bye
Baez vs Bellucci
(Q) vs Brooksby
(5) Shelton vs bye
PARTE BASSA
(8) Lehecka vs bye
Galarneau vs Kopriva
Munar vs Hijikata
(27) Blockx vs bye
(20) Jodar vs bye
Fucsovics vs Moutet
(Q) vs Landaluce
(11) Musetti vs bye
(14) Vacherot vs bye
Berrettini vs Navone
Svajda vs Shapovalov
(18) Fils vs bye
(29) Buse bye
Ugo Carabelli vs Norrie
Duckworth vs (Q)
(3) de Minaur bye
(6) Cobolli vs bye
(Q) vs Hanfmann
Kovacevic vs Borges
(26) Etcheverry vs bye
(19) Darderi vs bye
Diallo vs (Q)
Vallejo vs Shang
(10) Rublev vs bye
(15) Tiafoe vs bye
(Q) vs Cilic
(Q) vs Kecmanovic
(23) Rinderknech vs bye
(28) Nakashima vs bye
(Q) vs Altmaier
Van Assche vs (Q)
(2) Auger-Aliassime vs bye