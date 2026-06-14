WTA 125 Modena 2026, Bronzetti si arrende in finale: trionfo di Kawa

È Katarzyna Kawa la nuova regina del WTA 125 di Modena 2026. La tennista polacca, numero 143 del mondo, nell’ultimo atto del torneo andato in scena sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo, si è imposta su Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-1 4-6 7-6(6) dopo 2 ore e 36 minuti di gioco. Reduce dalla semifinale nel WTA 125 di Foggia, l’azzurra si è resa protagonista di un’altra buona settimana, ma si è dovuta arrendere al termine di una finale molto combattuta e condizionata nelle battute iniziali da un fastidio alla zona dell’anca, che l’ha costretta a richiedere anche l’intervento del fisioterapista in svantaggio 3-0 nel primo set.

C’è praticamente solo Kawa in campo fino al 5-0, quando, annullando due set point in risposta, Bronzetti strappa la battuta e muove il punteggio senza però riuscire ad impensierire ulteriormente la polacca nella conquista del parzuale d’apertura. Kawa vola sul 3-0 anche ad inizio secondo set, ma finalmente arriva la reazione della tennista di casa che prima cancella una palla del 4-0 pesante e poi si rifà sotto fino al 3-3. Bronzetti opera addirittura il sorpasso grazie al break del nono game e sul 5-4 serve bene per mandare la partita al terzo. Tanto equilibrio anche nell’ultima frazione che si decide al tie-break, dove ad avere la meglio per 8 punti a 6, dopo aver annullato un match point, è Kawa che conquista così il secondo titolo WTA 125 della sua carriera dopo quello sul cemento di Huzhou di inizio maggio.