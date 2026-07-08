Wimbledon 2026, Zverev: “Vincere a Parigi mi ha dato nuova fiducia. Fery? Che bella storia”

“Sono sicuramente felice di essere in semifinale, soprattutto perché ho affrontato un giocatore come Taylor, contro il quale ho faticato negli ultimi due anni: le nostre partite sono state piuttosto a senso unico e sono sempre andate dalla sua parte. Sono molto soddisfatto di come ho giocato. Essere in semifinale è fantastico”. Così Alexander Zverev in conferenza stampa dopo la prorompente vittoria contro Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon 2026.

“Aver vinto il Roland Garros mi ha dato, ovviamente, una nuova fiducia. Ho modificato un po’ il mio gioco per adattarlo all’erba e quest’anno sta funzionando piuttosto bene. Ne ho parlato anche dopo le partite precedenti. Ho cambiato la mia posizione in risposta e, più in generale, il mio posizionamento in campo. Avevo provato a farlo anche negli ultimi due anni, ma non mi ero mai sentito a mio agio. Quest’anno, invece, le sensazioni sono diverse. Ovviamente sono molto soddisfatto e felice di questo”, ha continuato il tedesco, che per la prima volta in carriera è riuscito a sfatare il tabù dei quarti ai Championships, avanzando nei migliori quattro del torneo.

In vista del match con Fery

Il gigante di Amburgo ha poi espresso elogi e complimenti nei confronti del suo prossimo avversario, Arthur Fery, vera sorpresa del torneo, capace di battere in tre set Flavio Cobolli: “Ha una tecnica molto pulita e colpi da fondo altrettanto puliti. Già in quel momento pensavo che fosse un ottimo giocatore. Ovviamente può sorprendere un po’ il fatto che sia arrivato in semifinale, ma credo che se lo meriti. È stato bello vedere le vittorie che ha ottenuto e il modo in cui è riuscito a rimontare in un paio di quelle partite. È una bellissima storia”.

Un britannico che, sul Centrale di Wimbledon, davanti al pubblico di casa, ha già dimostrato di dare il meglio di sé: “Sono molto felice di affrontarlo in semifinale. Penso che ci sarà una grande atmosfera. Naturalmente so che il 99% delle persone farà il tifo per lui, ma a me piacciono anche queste atmosfere. Mi piace quando c’è moltissima energia. Secondo me il pubblico britannico, e in particolare quello di Wimbledon, è sempre piuttosto corretto. Fa molto rumore e trasmette grande energia, ma rimane corretto. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida”.

Una sfida che, sulla carta, vedrà favorito il tedesco, ma che Sacha non ha intenzione di sottovalutare: “Io e il mio team lo studieremo. Guarderemo sicuramente video e immagini delle sue partite. Non mi sono mai allenato o confrontato con lui, ma sta disputando un torneo fantastico e merita assolutamente di essere in semifinale. Farò tutto il possibile per prepararmi nel migliore dei modi e disputare la miglior partita”.