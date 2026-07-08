Montepremi e Punti

Cobolli sconfitto ai quarti di finale di Wimbledon 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

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Flavio Cobolli a Wimbledon 2026
Flavio Cobolli - Foto John Patrick Fletcher/ipa

Flavio Cobolli replica il risultato del 2025: anche a Wimbledon 2026 si arrende ai quarti di finale, sconfitto da Arthur Fery. Nonostante l’uscita di scena l’italiano rimarrà saldamente in Top 10, intascando gli stessi 400 punti ottenuti nel 2025. Il montepremi di Wimbledon per Cobolli ammonta invece a €556.335.

MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA WIMBLEDON 2026

PRIMO TURNO – €92.722 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO –  €146.038 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €214.421 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE –  €347.309 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE –  €556.335 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €1.043.128 – 800 punti/780 punti

FINALE –  €2.086.255 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA –  €4.172.510 – 2000 punti/2000 punti

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