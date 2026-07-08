Cobolli sconfitto ai quarti di finale di Wimbledon 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Flavio Cobolli replica il risultato del 2025: anche a Wimbledon 2026 si arrende ai quarti di finale, sconfitto da Arthur Fery. Nonostante l’uscita di scena l’italiano rimarrà saldamente in Top 10, intascando gli stessi 400 punti ottenuti nel 2025. Il montepremi di Wimbledon per Cobolli ammonta invece a €556.335.
MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA WIMBLEDON 2026
PRIMO TURNO – €92.722 – 10 punti/10 punti
SECONDO TURNO – €146.038 – 50 punti/70 punti
TERZO TURNO – €214.421 – 100 punti/130 punti
OTTAVI DI FINALE – €347.309 – 200 punti/240 punti
QUARTI DI FINALE – €556.335 – 400 punti/430 punti
SEMIFINALE – €1.043.128 – 800 punti/780 punti
FINALE – €2.086.255 – 1300 punti/1300 punti
VITTORIA – €4.172.510 – 2000 punti/2000 punti